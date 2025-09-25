پخش زنده
اعضای ستاد انتخابات استان سمنان درباره استقرار هیئات نظارت بر انتخابات و ساز و کار اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برنامه ریزیکردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، استاندار سمنان در این جلسه بر نقش و مشارکت مردم در اجرا و برگزاری با شکوه انتخابات آتی تاکید کرد.
محمد جواد کولیوند همچنین گفت: با تصمیم وزارت کشور تمامی مراحل برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی خواهد بود.
نمایندگان شهرستانهای سمنان مهدیشهر و سرخه و شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه بر وحدت و انسجام و تبلور آن در انتخابات آتی تاکید کردند.
انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، ۱۱ اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد.