اعضای ستاد انتخابات استان سمنان درباره استقرار هیئات نظارت بر انتخابات و ساز و کار اجرایی انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا برنامه ریزیکردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، استاندار سمنان در این جلسه بر نقش و مشارکت مردم در اجرا و برگزاری با شکوه انتخابات آتی تاکید کرد.

محمد جواد کولیوند همچنین گفت: با تصمیم وزارت کشور تمامی مراحل برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی خواهد بود.

نمایندگان شهرستان‌های سمنان مهدیشهر و سرخه و شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه بر وحدت و انسجام و تبلور آن در انتخابات آتی تاکید کردند.

انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، ۱۱ اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد.