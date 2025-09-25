اعضای شورای عشایری استان سمنان دغدغه‌ها عشایر درباره نهاده‌های دامی، سامانه بازارگاه، تسهیلات بانکی و تأمین آب را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمدرضا کولیوند استاندار سمنان در این نشست با تأکید بر لزوم پیگیری جدی مشکلات عشایر گفت: رفع مشکلات سامانه بازارگاه برای تامین نهاده‌های دامی ، اختصاص تسهیلات بانکی و استمهال وام‌ها و تلاش برای رفع مشکلات ناشی از خشکسالی در دستور کار است.

وی درباره طرح احداث مجموعه دام سبک قطب دامپروری مهدیشهر نیز گفت: موضوع تأمین آب این مجموعه باید به طور جدی پیگیری شود .

استاندار سمنان خاطرنشان کرد: در سفر دوم رئیس‌جمهور به استان سمنان، تلاش خواهد شد اعتبارات لازم برای رفع بخشی از مشکلات عشایر و تکمیل پروژه‌ها اختصاص یابد.