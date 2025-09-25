نماینده ولی‌فقیه در مازندران: علامه ذوالفنون حسن زاده آملی در جامعه، حضوری مسئولانه و جهادی داشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مردم قدرشناس شهرستان آمل، چهارمین سالگرد ارتحال علامه حسن حسن زاده آملی از عالمان وارسته و سالک توحیدی را با حضور پرشور در مسجد بزرگ امام رضا (ع) این شهر گرامی داشتند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در این مراسم با گرامیداشت یاد وخاطره عالم فرزانه علامه حسن زاده آملی گفت: مرحوم علامه حسن‌زاده آملی بسیار اهل تفکر، اندیشه، عرفان، فلسفه و دیگر علوم بود تا علامه دهر شد

آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی افزود: علامه ذوالفنون در سنگر نماز جمعه، خطابه، حضور در شهر، جامعه، در بین مردم و حضور در حماسه اسلامی، در خدمات اجتماعی و ولایت‌مذیری حضوری مسئولانه و جهادی داشتند.

وی تصریح کرد: مرحوم آیت‌الله حسن‌زاده آملی در زمان حیات خود، انسان بسیار متدین، وارسته، خالص، مخلص، بنده واقعی و ولایتمدارمحض بود.

نماینده ولی فقیه درمازندران همچنین با اشاره به اینکه عرفان واقعی در علامه حسن‌زاده آملی نمودار بوده است، افزود: شهود واقعی، روح عبادت، حضور فعال در جامعه و دلدادگی به مقام ولایت فقیه در آن موج می‌زد.

آیت الله محمدی لائینی اضافه کرد: علامه حسن زاده آملی یکی ازعلاقمندان واقعی ودلدادگی واقعی وهمیشگی نسبت به رهبرمعظم انقلاب اسلامی بودند و به همگان نیز توصیه بر عمل به رهنمود‌های آیت الله خامنه‌ای داشتند.

وی ادامه داد: وجود چنین عالمان برجسته و ممتازی چه در زمان حیات و پس از رحلتشان، ملجا دلدادگان وعاشقان زیادی در روستای ایرا بخش لاریجان است.

نماینده مردم مازندران درمجلس خبرگان رهبری همچنین با اشاره به اینکه انسان عالِم باطن دنیا را می‌بیند و به آن می‌نگرد هرچند می‌تواند باطن انسان را هم ببیند و بفهمد، گفت: عالم وارسته باطن نگر دنیا و همه عوامل آن است.

آیت الله محمدی لایینی تصریح کرد: اگر در خودمان نفس را نکُشیم، با آن مبارزه نکنیم و جهاد اکبر انجام ندهیم او ما را می‌کشد و به نابودی می‌برد.

نماینده ولی فقیه درمازندران همچنین دربخش دیگری به موضوع سازش جمهوری اسلامی ایران با آمریکا اشاره کرد و گفت: افرادی امروزه منطق سازش با آمریکا دارند و می‌گویند هزینه چالش با آمریکا خیلی زیاد است.

آیت الله محمدی لاینی افزود: انسان‌های بیچاره به فکر سازش با آمریکا هستند و نمی‌دانند هزینه سازش بسیار سنگین‌تر است.

وی ادامه داد: آمریکا همچنان شیطان بزرگ درجهان است، اما متاسفانه افرادی در داخل منطق سازش با آمریکا دارند و می‌گویند هزینه چالش با آمریکا خیلی زیاد است.

نماینده ولی فقیه درمازندران تصریح کرد: رهبرمعظم انقلاب هم اعلام کردند که هزینه سازش با آمریکا خیلی بیشتر از چالش با آن است، البته آمریکا می‌خواهد از دست‌مان سلاح، انرژی هسته‌ای، دانشمندان، جمهوری اسلامی و انقلاب را بگیرند.

آیت الله محمدی لائینی با بیان اینکه هوای نفس بسیار از آمریکا خطرناک‌تر است، گفت: عالمان وارسته همانند علامه حسن‌زاده آملی خود را از دنیا رها کردند و ترک کردند آن چیز‌هایی که آنها را بیچاره می‌کرد و زهد پیشه کردند.

علامه حسن حسن‌زاده آملی یکی از فیلسوفان و عارفان جهان اسلام است که توانست در طول عمر پربرکت خود با تلاشی خستگی ناپذیر بیش از ۱۷۰ اثر در زمینه تألیف مستقل، شروح، حواشی و تعلیقات و تصحیح از خود برجای بگذارد.

این عالم فرهیخته سرانجام پس از سال‌ها مجاهدت علمی در سوم مهر ۱۴۰۰ خورشیدی در ۹۳ سالگی و بر اثر نارسایی قلبی دیده از جهان فرو بست.

پیکر علامه حسن‌زاده آملی در زادگاهش روستای ایرا از توابع لاریجان آمل به خاک سپرده شد.

مهدی غلامی و گزارشی از مراسم سالگرد این عالم ربانی: