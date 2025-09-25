به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون نیوز»، این میزان تولید برق پاکستان که توسط شش راکتور فعال هسته‌ای با ظرفیت نصب‌شده حدود ۳.۳ گیگاوات به دست آمده است، سهم انرژی هسته‌ای را در ترکیب برق پاکستان به سطح ۱۷ درصد رسانده است

طبق گزارش سالانه صنعت جهانی هسته‌ای (WNISR ۲۰۲۵)، تولید برق هسته‌ای پاکستان در مقایسه با سال ۲۰۲۳ که ۲۰ تراوات‌ساعت بود افزایش یافته است.

تمام راکتور‌های فعال پاکستان با همکاری چین ساخته شده‌اند که شامل دو راکتور هُوالونگ-۱ در نزدیکی کراچی (Kanupp-۲ و Kanupp-۳) و چهار راکتور CNP- ۳۰۰ در منطقه چشمه ایالت پنجاب این کشور هستند.

این درحالیست که پاکستان و چین ساخت یک واحد جدید ۱۲۰۰ مگاواتی (چشمه-۵) را در دسامبر ۲۰۲۴ آغاز کردند؛ پروژه‌ای که بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری هسته‌ای جاری چین در خارج از مرز‌های خود محسوب می‌شود. انتظار می‌رود این واحد تا سال ۲۰۳۰ به بهره‌برداری برسد.

کارشناسان می‌گویند این دستاورد هسته‌ای برای کشوری که با کمبود انرژی، افزایش هزینه‌های برق و فشار فزاینده بر شبکه ملی روبه‌رو است، نقطه عطفی مهم به شمار می‌رود.

در عین حال رقابت میان انرژی هسته‌ای و منابع تجدیدپذیر ــ به‌ویژه خورشیدی که به سرعت در پاکستان گسترش می‌یابد ــ می‌تواند مسیر آینده انرژی کشور را تعیین کند؛ به‌گونه‌ای که تنها در فاصله ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ مصرف برق در شبکه سراسری حدود ۱۰ درصد کاهش یافت که بخشی از آن به‌طور مستقیم ناشی از رشد استفاده از سامانه‌های خورشیدی خانگی و خصوصی بود.