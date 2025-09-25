این روز‌ها مدارس، در سرزمین مقاومت و پایداری هم آغاز به کار کرده شروعی که با سالگرد دبیر کل شهید حزب الله همزمان شده است. دانش آموزان هم پیش از کلاس درس یاد همکلاسی‌های شهید خود و همچنین فرماندهان شهید مقاومت در جنگ پارسال مقابل متحاوزان صهیونیستی را گرامی می‌دارند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از بیروت این روزها مدارس، در سرزمین مقاومت و پایداری هم آغاز به کار کرده شروعی که همزمان شده با سالگرد دبیر کل شهید حزب الله دانش آموزان هم پیش از کلاس درس یاد همکلاسی های شهید خود و همچنین فرماندهان شهید مقاومت در جنگ پارسال مقابل متحاوزان صهیونیستی را گرامی می دارند.