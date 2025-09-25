رئیس مرکز بین‌الملل وزارت میراث‌فرهنگی از شکل‌گیری عزم جدی برای بازگرداندن الواح تاریخی کشور خبر داد و گفت: اقدامات مؤثری در این مسیر انجام شده و خبرهای خوشی در راه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس مرکز بین‌الملل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی درحاشیه رونمایی از المان سکه تاریخی ضرب آمل گفت: در وزارت میراث‌فرهنگی عزم جدی برای بازگرداندن الواح تاریخی و آثار هویتی کشور شکل گرفته و بازگشت الواح جدید نیز در آینده ادامه خواهد داشت.

حجت‌الله ایوبی افزود: موضوع مهم درحال حاضر این هست که همت و اراده در میراث فرهنگی برای بازگرداندن الواح تاریخی شکل گرفته و قدم‌های مؤثری در این مسیر برداشته شده است.

وی از ارائه جزئیات مربوط به نوع، زمان ورود و محل نگهداری فعلی الواح تاریخی خودداری کرد اما تأکید کرد که روند بازگشت این آثار ادامه‌دار خواهد بود.

رئیس مرکز بین‌الملل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی روز چهارشنبه به شهرستان آمل سفر و در آیین رونمایی از المان سکه تاریخی ضرب آمل مربوط به دوره ایلخانیان قرن هشتم (۷۱۴ ه. ج) در محوطه تاریخی شهرداری آمل شرکت کرد.

حجت الله ایوبی همچنین، از چند خانه تاریخی و قدیمی شهر آمل که در سال‌های اخیر توسط شهرداری این شهر مرمت و احیا شد و همچنین طرح بزرگ پیاده راه سازی هسته مرکزی این شهر نیز بازدید و در جلسه شورای فرهنگی عمومی شهرستان آمل نیز شرکت کرد.