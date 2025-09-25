پخش زنده
نمایشگاه و گردهمایی بینالمللی هفته جهانی انرژی اتمی با عنوان «روساتم ۲۰۲۵» با حضور مقامات بلندپایه و شرکتهای فعال در صنعت صلحآمیز هستهای از یکصد کشور جهان در مسکو گشایش یافت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از مسکو، هفته جهانی انرژی اتمی در روسیه با برپایی نمایشگاه دستاوردها و نوآوریهای صنعت هستهای و نیز گردهمایی مقامات ارشد و روسای سازمانهای انرژی اتمی بیش از یکصد کشور در مسکو گشایش یافت.
محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان نیز که در راس هیاتی، برای مذاکره با مقامات روسی و شرکت در گردهمایی هفته جهانی انرژی اتمی به روسیه سفر کرده است، ضمن ملاقات و رایزنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور از بخشهای مختلف نمایشگاه دستاوردها و نوآوریهای صنعت صلحآمیز هستهای بازدید خواهد کرد.
سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران امسال همچنین با عرضه تازهترین دستاوردهای صنعت هستهای در چهار بخش «رادیو داروها»، «بخش نیروگاهی»، «پلاسما» و «صنایع آب سنگین»، حضور پر رنگی در نمایشگاه بینالمللی روساتم دارد.
انرژی پاک و قابل دسترس، نوآوریهای صنعتی، نقش انرژیهای پاک در نجات سیاره زمین، محیط زیست و نقش جوانان
نوآور، از جمله بخشهای نمایشگاه امسال خواهد بود.
«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، از سخنرانان نشست افتتاحیه گردهمایی هفته انرژی اتمی در مسکو هستند.
این رویداد معتبر بینالمللی که به مدت چهار روز در مجموعه ودنخا مسکو ادامه خواهد یافت، فرصتی برای دیدار و مذاکره مقامات شرکت کننده و روسای سازمانهای انرژی اتمی درباره آینده همکاریهای بینالمللی در حوزه انرژی صلح آمیز هستهای است.