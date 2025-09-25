به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،جانشین فرمانده انتظامی شهرستان کازرون گفت: به دنبال کسب خبری مبنی بر اینکه یک نفر اقدام به درگیری و ضرب و جرح و قدرت نمایی در فضای مجازی کرده و موجب سلب آسایش شهروندان شده بود دستگیری وی در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

سرهنگ داوود فرهادی افزود: ماموران با شناسایی متهم، وی را در اقدامی غافلگیرانه دستگیر و به مقر انتظامی این شهرستان منتقل کردند.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان کازرون بیان کرد: پلیس با پوشش اطلاعاتی کامل و حضور به موقع خود اجازه شرارت به اراذل و اوباش و هنجارشکنان را نخواهد داد.

شهرستان کازرون در غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.