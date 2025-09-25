فرماندار اشنویه گفت : گردش مالی تولید، فروش و صادرات محصول سیب درختی این شهرستان بالغ بر ۱۰ همت است .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرماندار اشنویه گفت: گردش مالی ناشی از تولید، فروش و صادرات محصول سیب این شهرستان بالغ بر ۱۰ همت است که میتواند مسیر توسعه را بهبود ببخشد.

عبدالسلام مام عزیزی گفت: توجه به صنایع تکمیلی در این حوزه از مهمترین اولویت هاست و برنامه ریزی برای بهبود این حوزه مورد تاکید است.

وی بیان کرد: ۵۴ واحد سردخانه در این شهرستان با ظرفیت بالغ بر ۱۷۰ هزار تن در حال فعالیت هستند که تمامی تولیدات باغی را پوشش می دهند اما در زمینه سورت و بسته بندی نیز برنامه ریزی برای بهبود صادرات باید انجام شود.

مام عزیزی گفت: سیب اشنویه از لحاظ کیفیت، محل پرورش و کمیت توانایی تبدیل شدن به برند(نشان تجاری ) ملی را دارد و باید در زمینه معرفی آن به بازار‌های مختلف داخلی و خارجی اقدامات موثری انجام شود.