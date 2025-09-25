به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور، در کارگاه آموزشی بررسی ابرچالش‌ها و راهبردهای بهبود شاخص‌های جمعیتی در مرکز بهداشت استان گلستان، با بیان کاهش چشمگیر نرخ باروری و تولد در ایران طی سال‌های اخیر، به بحران جمعیتی عمیق در کشور هشدار داد.

دکتر صالح قاسمی افزود: راهبرد اقتصاد و فرهنگ با همدیگر می تواند با کمک دانشگاه های علوم پزشکی ، شبکه بهداشت و درمان، دانشگاه ها ودستگاه هایی که با مردم ارتباط مستقیم دارند و آموزش و پرورش برای اصلاح نگرش مردم به فرزند آوری بسیار موثر است.

دکتر محمدرضا هنرور معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان: جوانی جمعیت یکی از اولویت های دولت است و ضروریست در کنار اقدامات دولت در حوزه بهداشت از توان مردمی هم استفاده کنیم.

