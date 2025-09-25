به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آبادان، پزشکی هسته‌ای به‌عنوان یکی از شاخه‌های پیشرفته پزشکی، با بهره‌گیری از مواد رادیواکتیو برای تشخیص و درمان بیماری‌ها، جایگاه ویژه‌ای در حوزه سلامت پیدا کرده است.

این فناوری می‌تواند در تشخیص و درمان بیماری‌هایی نظیر سرطان، مشکلات قلبی، و اختلالات عملکرد اندام‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

در ایران بیش از دویست و پنجاه مرکز پزشکی هسته ای فعال است که یکی از این مراکز ، مرکز پزشکی هسته‌ای بيمارستان آیت الله طالقانی آبادان است که از سال1394 فعالیت خود را آغاز کرده است.

این مرکز باتوجه به موقعیت جغرافیایی، تجهیزات پیشرفته مثل گاما اسکن و دانسیتومتری(سنجش تراکم استخوان) و پزشکان توانمند، توانسته با پذیرش گردشگران سلامت از کشورهای حاشیه ی خلیج فارس از جمله عراق سهم بزرگی از بازار سلامت منطقه را به خود اختصاص داده است .