پخش زنده
امروز: -
مرکز پزشکی هسته ای آبادان با استفاده از تجهیزات پیشرفته هر روز برای خدمات رسانی به بیماران فعال می باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آبادان، پزشکی هستهای بهعنوان یکی از شاخههای پیشرفته پزشکی، با بهرهگیری از مواد رادیواکتیو برای تشخیص و درمان بیماریها، جایگاه ویژهای در حوزه سلامت پیدا کرده است.
این فناوری میتواند در تشخیص و درمان بیماریهایی نظیر سرطان، مشکلات قلبی، و اختلالات عملکرد اندامها مورد استفاده قرار گیرد.
در ایران بیش از دویست و پنجاه مرکز پزشکی هسته ای فعال است که یکی از این مراکز ، مرکز پزشکی هستهای بيمارستان آیت الله طالقانی آبادان است که از سال1394 فعالیت خود را آغاز کرده است.
این مرکز باتوجه به موقعیت جغرافیایی، تجهیزات پیشرفته مثل گاما اسکن و دانسیتومتری(سنجش تراکم استخوان) و پزشکان توانمند، توانسته با پذیرش گردشگران سلامت از کشورهای حاشیه ی خلیج فارس از جمله عراق سهم بزرگی از بازار سلامت منطقه را به خود اختصاص داده است .