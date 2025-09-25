پخش زنده
مردم مازندران در واکنش به بیانات رهبر معظم انقلاب: مذاکره با آمریکا هیج سودی ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، دیشب در گفتگوی تلویزیونی با مردم، به بیاناتی در سه محور با موضوعات اتحاد ملت ایران، غنی سازی و مذاکره با آمریکا پرداختند.
رهبر معظم انقلاب در این سخنرانی تلویزیونی، نکات مهمی را پیرامون اتحاد و یکپارچگی مستمر ملت ایران، اهمیت فناوری پرفایده غنی سازی اورانیوم و دلایل بی فایده بودن مذاکره با آمریکا، مطرح کردند.
مردم و نمایندگان ولایتمدار مازندران از اتحاد و یکپارچگی در پرتو تبعیت از رهبر معظم انقلاب خود گفتند مذاکره با آمریکا هیج سودی ندارد و باید با وحدت و همدلی، کشور را به سوی پیشرفت سوق داد.
حضرت آیتالله خامنهای تنها راه علاج و پیشرفت کشور را قوی شدن در همه عرصهها دانستند و گفتند: در صورت قوی شدن، طرف مقابل دیگر حتی تهدید هم نخواهد کرد.
گزارش مردمی دیوارگر از لبیک مازندرانیها به سخنان رهبر معظم انقلاب: