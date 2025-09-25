به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، سردار سرتیپ پاسدار علی فدوی امروزدر حاشیه تجلیل از کارکنان وظیفه مسابقات مهارت‌آموزی سپاه پاسداران در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در مشهد افزود: نیرو‌های مسلح و پاسداران انقلاب اسلامی به وعده پیروزی خدا باور دارند و می‌توانند در برابر هر دشمن خبیثی به تکالیف خود عمل کنند.

وی ادامه داد: از ابتدای انقلاب تاکنون دشمنی استکبار جهانی و توطئه‌های مختلف آنها بوده است و این دشمنی‌ها جدید نیست،دشمن در جنگ اخیر نیز به هیچ یک از اهداف خود نرسید، هر چند جنگ سختی بود و عزیزانی را از دست دادیم، اما آنها شهید شدند و به آرزوی خود رسیدند.

به گفته سردار فدوی ، ملت ما خود را در سر بزنگاه‌ها نشان داد، اگر دشمن خبیث حمله کند، این ملت می‌ایستد و او را با شکست مواجه می‌کند.

جانشین فرمانده کل سپاه در بخش دیگری از سخنان خود به سربازان جوان توصیه کرد، ازدواج کنند و این امر را به مسایل مادی گره نزنند، زیرا خدای متعال وعده داده حمایت می‌کند و وعده الهی تخلف ناپذیر است و باید به او توکل کرد.

مسابقات مهارت آموزی کارکنان وظیفه سپاه‌های استانی کشور با حضور ۱۴۰ برگزیده به میزبانی قرارگاه مهارت آموزی رده‌های سپاه امام رضا (ع) خراسان رضوی روز چهارشنبه آغاز شد و امروز، سوم مهرماه به پایان رسید.