به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نورالدین نوریزدان امروز سوم مهرماه در جریان بازدید وزیر نیرو از تصفیه خانه فاضلاب ازنا گفت: این طرح به عنوان تنها طرح استان به طور کامل در دو فاز اجرا شده و تا سال ۱۴۰۵ به بهره برداری می‌رسد.

وی افزود: تصفیه‌خانه فاضلاب ازنا با ظرفیت سالانه چهار میلیون مترمکعب در حال ساخت است و برخلاف برخی شهر‌ها که طرح‌ها به صورت فازبندی اجرا شده‌اند، این طرح به طور کامل عملیاتی خواهد شد.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی هم در این بازدید به مشکلات کمبود آب در ازنا اشاره کرد و گفت: وعده حضور وزیر نیرو در لرستان و شهرستان‌های دورود و ازنا محقق و در جلسه شب گذشته استانداری طرح‌های حوزه آب استان با دقت بررسی شد.

به گفته لک علی‌آبادی، طرح تصفیه‌خانه ازنا با ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی در صورت تکمیل می‌تواند نیاز صنایع شهرستان به ویژه فولاد ازنا را تامین کند و مجموعه فولاد نیز آمادگی خود را برای مشارکت مالی در تکمیل آن اعلام کرده است.