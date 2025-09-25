رئیس کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روش‌ها شورای اسلامی شهر یزد، از آغاز فرآیند جذب تعدادی از جوانان متعهد و متخصص به عنوان «مشاور جوان» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مجید تجملیان، هدف از این اقدام را استفاده از ظرفیت‌های علمی و انگیزه بالای جوانان در مسیر تصمیم‌سازی‌های شورا عنوان کرد و افزود: داوطلبان واجد شرایط می‌توانند با ارسال رزومه خود در این فرآیند شرکت کنند.

وی شرایط ثبت‌نام را شامل حداکثر سن ۳۴ سال، دارا بودن مدرک معتبر دانشگاهی و برخورداری از روحیه پیگیری و وقت‌گذاری عنوان کرد و افزود: رزومه‌های پذیرفته‌شده در مرحله اول به جلسه مصاحبه دعوت خواهند شد و در نهایت برای برگزیدگان، حکم رسمی «مشاور جوان کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روش‌ها شورای اسلامی شهر یزد» صادر می‌شود.

رئیس کمیسیون شهر هوشمند تصریح کرد: مشاوران جوان این امکان را خواهند داشت که در جلسات کمیسیون و کمیته‌های تخصصی آن شرکت کرده و همچنین در بازدید‌ها و ملاقات‌های مرتبط، اعضای کمیسیون را همراهی کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: «بابت حضور و فعالیت مشاوران جوان حق‌الزحمه‌ای پرداخت نمی‌شود، لیکن در پایان دوره برای آنان گواهی معتبر جهت درج در رزومه صادر خواهد شد.»