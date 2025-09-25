نماینده ولی‌فقیه در مازندران: علامه ذوالفنون حسن زاده آملی در جامعه، حضوری مسئولانه و جهادی داشتند.

حضور جهادی علامه حسن زاده آملی در جامعه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مردم قدرشناس شهرستان آمل، چهارمین سالگرد ارتحال علامه حسن حسن زاده آملی از عالمان وارسته و سالک توحیدی را با حضور پرشور در مسجد بزرگ امام رضا (ع) این شهر گرامی داشتند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در این مراسم با گرامیداشت یاد وخاطره عالم فرزانه علامه حسن زاده آملی گفت: مرحوم علامه حسن‌زاده آملی بسیار اهل تفکر، اندیشه، عرفان، فلسفه و دیگر علوم بود تا علامه دهر شد

آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی افزود: علامه ذوالفنون در سنگر نماز جمعه، خطابه، حضور در شهر، جامعه، در بین مردم و حضور در حماسه اسلامی، در خدمات اجتماعی و ولایت‌مذیری حضوری مسئولانه و جهادی داشتند.

وی تصریح کرد: مرحوم آیت‌الله حسن‌زاده آملی در زمان حیات خود، انسان بسیار متدین، وارسته، خالص، مخلص، بنده واقعی و ولایتمدارمحض بود.

علامه حسن حسن‌زاده آملی یکی از فیلسوفان و عارفان جهان اسلام است که توانست در طول عمر پربرکت خود با تلاشی خستگی ناپذیر بیش از ۱۷۰ اثر در زمینه تألیف مستقل، شروح، حواشی و تعلیقات و تصحیح از خود برجای بگذارد.

این عالم فرهیخته سرانجام پس از سال‌ها مجاهدت علمی در سوم مهر ۱۴۰۰ خورشیدی در ۹۳ سالگی و بر اثر نارسایی قلبی دیده از جهان فرو بست.

پیکر علامه حسن‌زاده آملی در زادگاهش روستای ایرا از توابع لاریجان آمل به خاک سپرده شد.

مهدی غلامی و گزارشی از مراسم سالگرد این عالم ربانی: