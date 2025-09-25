به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ با استقرار خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما در آموزش و پرورش آذربایجان غربی و برقراری ارتباط زنده تصویری با بخش خبری ۱۳ سیما، مدیرکل آموزش و پرورش استان در خصوص حادثه ترقه دست ساز صوتی توضیحاتی ارائه کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان در این ارتباط زنده گفت: حوالی ساعت ۱۱ امروز صدای انفجاری در طبقه اول ساختمان اداره کل شنیده شد که با بررسی‌های اولیه مشخص شد عامل این صدا انفجار ترقه دست ساز صوتی است.

صمیمی با بیان اینکه این حادثه هیچگونه تلفات جانی و خسارتی در پی نداشته است افزود: شرایط کاملا عادی است و همکاران بنده طبق روال عادی مشغول انجام امور روزمره هستند.

وی در پایان گفت: برای پیشگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی از این حادثه، شهروندان و هم استانی‌ها اخبار را صرفا از رسانه‌ها ومنابع رسمی پیگیری کنند.