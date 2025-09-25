حضور در کنار مردم اولویت اصلی مدیران
استاندار خراسان جنوبی گفت: مدیران استان مکلف به حضور در کنار مردم هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی در برنامه دهگردشی و دیدار صمیمی با اعضای شورای اسلامی و مردم روستای شوشود از توابع بخش مرکزی بیرجند با اشاره به اینکه حضور مسئولان در میان مردم یکی از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی است افزود: مدیران استان وظیفه دارند در کنار مردم باشند و پیگیر رفع مشکلات آنها شوند..
وی با تأکید بر ضرورت توجه به اشتغال پایدار در روستاها گفت: در حوزههای دامداری، صنایع دستی، گردشگری و مشاغل خانگی تسهیلات مناسبی پیشبینی شده تا زمینه اشتغال جوانان در روستاها فراهم شده و از مهاجرت روستاییان جلوگیری شود.
استاندار با اشاره به ضرورت توسعه گلخانهها و اصلاح الگوی کشت در شرایط کمآبی استان گفت: تسهیلات ارزانقیمت برای ایجاد گلخانههای جدید در اختیار متقاضیان به ویژه در مناطق روستایی قرار میگیرد.
هاشمی بر اهمیت بهسازی جادههای روستایی تأکید کرد و گفت: جاده ارتباطی شوشود به دلیل قرار گرفتن در مسیر تردد بین شهرستانهای بیرجند، سرایان و فردوس از اهمیت ویژهای برخوردار است و اخذ مجوز ماده ۲۳ و ارتقای این مسیر به جاده بینشهری در دستور کار قرار دارد.
استاندار در این نشست به بررسی درخواستهای مردم پرداخت و گفت: یکی از مهمترین مصوبات این جلسه، تأمین زمین برای مسکن روستاییان است که در کمیته ویژه استانداری به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی پیگیری میشود.
همچنین استاندار به همراه هاشمی نماینده مردم بیرجند،خوسف و درمیان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران استان به روستاهای قطارگز و حصار سنگی رفت و از نزدیک مشکلات مردم این روستاها را پیگیری کرد.
