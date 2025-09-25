دمای هوا که امروز و فردا در اغلب نقاط به طور نسبی افزایش می یابد در روزهای شنبه و یکشنبه به طور مختصری کاهش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، و بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان، هوای استان امروز و فردا صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد و رشد ابر پیش بینی می شود.

از بعدازظهر و عصر فردا (جمعه) در پاره ای نقاط از نواحی کوهستانی شمال استان ممکن است رگبار خفیف و موقت باران مشاده شود.

متوسط دمای هوا که امروز و فردا در اغلب نقاط به طور نسبی افزایش می یابد؛ در روزهای شنبه و یکشنبه به طور مختصری کاهش خواهد یافت.