آتشسوزی اتوبوس کارگران در شیرینو بدون تلفات مهار شد
اتوبوس کارگران پیمانکاران پتروشیمی هنگام در شهر شیرینو دچار آتشسوزی شد که با اقدام سریع آتشنشانان مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سبما مرکز بوشهر
، یک دستگاه اتوبوس متعلق به شرکت پتروکیان، از پیمانکاران پتروشیمی هنگام، صبح امروز در شهر شیرینو دچار آتشسوزی شد.
به گفته شاهدان عینی، این اتوبوس که قصد سوار کردن کارگران را داشت که پیش از رسیدن به ایستگاه کارگران، از بخش زیرین آن دود برخاسته و دچار حریق شد.
آتشسوزی که گفته میشود بهدلیل نقص فنی در سیستم فنی اتوبوس رخ داده، با همکاری آتشنشانان شرکتهای نفت و گاز، پازارگاد و منطقه ویژه پارس، بدون هیچگونه تلفات جانی مهار شد؛ با این حال، بهدلیل فاصله و تأخیر در رسیدن خودروهای امدادی، بخش عمدهای از اتوبوس در آتش سوخت.
علت دقیق بروز این حادثه در دست بررسی است.