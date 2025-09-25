به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر این اساس، کلیه شعب و واحد‌های ستادی بانک‌های دولتی استان خوزستان در روز‌های پنجشنبه از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهند بود.

با این حال، شعب و دفاتر ستادی منتخب، به صورت کشیک فعال در ساعت هشت صبح تا ۱۲ ظهر آماده ارائه خدمات به مشتریان هستند.

در این بخشنامه تأکید شده است که مدیران بانک‌ها ضمن رعایت دستورالعمل‌های مرتبط، اطلاع‌رسانی لازم را به مشتریان و کارکنان خود انجام دهند.