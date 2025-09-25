حضور ۳ هزار نفر در اولین روز کنگره ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی در مشهد
۳ هزار نفر در اولین روز کنگره ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی در مشهد حضور یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی،فرمانده سپاه امام رضا علیه السلام با پیشبینی حضور ۱۳ هزار نفری مردم در روزهای آینده در کنگره ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی بیان کرد: کیفیت بالای برنامهها و تنوع آیتمها فرصتی فراهم میآورد تا مردم با استان و مشاهیر آن آشنا شوند،
سردار سید هاشم غیاثی گفت: هفته دفاع مقدس یادآور شجاعتها و شهادتهای بزرگمردانی است که با نثار جان خود سعادت ابدی را به دست آوردند.
در نمایش میدانی ـ رزمی کنگره ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی، برشهایی از تاریخ ایران و نقش مردم مشهد در آن از جمله بهتوپبستن مشهد توسط روسها، ورود امامرضا(ع) به مشهد، ورود مغولان به نیشابور، قیام سربداران، کشف حجاب در دوره رضاشاه و واقعه گوهرشاد، کاپیتولاسیون و وقایع خرداد ۴۲، واقعه دهم دیماه مشهد، نقش یگانهای خراسان در جنگ تحمیلی، دفاع از حرم اهلبیت(ع) و همچنین وقایع جنگ تحمیلی ۱۲روزه به تصویر کشیده شده است.
این کنگره از دیشب دوم مهرماه آغاز شده است و به مدت ۱۰ شب از ساعت ۱۸:۴۵ دقیقه و به مدت ۲ ساعت برگزار میشود. علاقهمندان برای حضور در این برنامه میتوانند پس از ثبتنام در پایگاه اطلاعرسانی برنامه به نشانی ۱۸۰۰۰shahid.ir به صورت فردی، خانوادگی و گروهی در برنامه حضور پیدا کنند.