با امضای تفاهم‌نامه میان پارک فاوا و صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، ۲۰۰ میلیارد ریال برای حمایت از صادرات، حضور در نمایشگاه‌های جهانی و تقویت دیپلماسی فناوری اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، قرارداد همکاری توانمندسازی و بین‌المللی‌سازی کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) میان پارک فاوا و صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه تهران به امضا رسید و بر اساس این قرارداد ۲۰۰ میلیارد ریال منابع مالی برای حمایت از توسعه صادرات، حضور شرکت‌ها در نمایشگاه‌های بین‌المللی و تقویت دیپلماسی فناوری اختصاص خواهد یافت.

در حاشیه نمایشگاه الکامپ قرارداد همکاری با عنوان «طرح توانمند سازی و بین المللی سازی کسب و کارهای حوزه فاوا» بین مصطفی مافی رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و محمد مهدی فریدوند رییس و محمد علی بحرینی زارج عضو هیات مدیره صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران منعقد شد .

انعقاد این قرارداد در راستای سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران در جهت توسعه اقتصاد دانش بنیان، تقویت دیپلماسی فناوری و افزایش سهم صادرات محصولات و خدمات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و با توجه به ضرورت توانمندسازی کسب و کارهای نوآور برای حضور فعال و اثربخش در بازارهای بین المللی بوده است.

این قرارداد دو جانبه همکاری در راستای منشور توانمند سازی و بین المللی سازی کسب و کارهای حوزه فاوا بین پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات و صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه تهران به امضا رسید.

هدف از انعقاد این قرارداد تأمین منابع مالی و ایجاد ساز و کار حمایتی لازم برای توسعه بازارهای بین المللی کسب و کارهای حوزه فاوا و پشتیبانی از برنامه‌ها و اقدامات مرتبط با بین المللی سازی آنها در چارچوب توسعه صادرات و دیپلماسی فناوری است.

طبق مفاد این قرارداد، ارائه خدمات مالی توسط صندوق به پارک فاوا در قالب عاملیت، نگهداری و توزیع وجوه کارگزاری پارک نزد صندوق جهت اختصاص به طرح‌ها، پروژه‌ها و قراردادهای جاری پارک دانشگاه تهران، در چارچوب اهداف مورد نظر پارک صورت می‌گیرد.

پرداخت تسهیلات یا کمک بلاعوض به متقاضیان معرفی شده از طرف پارک فاوا با رعایت شرایط و ضوابط قرارداد خواهد بود.

حمایت از حضور کسب و کارهای حوزه فاوا در نمایشکاه‌های بین المللی داخلی و خارجی، شامل هزینه‌های اجاره، طراحی و تجهیز غرفه و تبلیغات محیطی، تأمین هزینه‌های تهیه، چاب و انتشار بروشور، کاتالوگ، محتوای دیجیتال و چندرسانه‌ای به زبان‌های مختلف به منظور معرفی توانمندی‌های شرکت‌ها در بازارهای خارجی و پشتیبانی از مشارکت و اسپانسری در نمایشگاه‌ها و رویدادهای بین المللی با هدف ارتقای برند ملی و تسهیل حضور فعال شرکت‌های ایرانی از جمله حمایت‌های این صندوق به شمار می رود. به این ترتیب که شرکت‌ها با معرفی پارک فاوا، تسهیلات از سوی صندوق دانشگاه تهران پرداخت خواهد کرد.

حمایت از برگزاری و مشارکت در تورهای فناوری و نمایشگاه‌های تخصصی به منظور تبادل دانش، معرفی ظرفیت‌ها و ایجاد بستر همکاری‌های مشترک، پشتیبانی از اعزام و پذیرش هیأت‌های تجاری و فناوری جهت مذاکره، شناسایی بازارهای هدف، عقد قراردادهای همکاری و توسعه تعاملات بین المللی از دیگر حمایت های ذکر شده در این قرار داد است.

منابع مورد نیاز جهت اجرای طرح مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال (دویست میلیارد ریال) است که از محل منابع قرارداد کارگزاری و عاملیت وجوه بین پارک و صندوق دانشگاه تهران، تأدیه خواهد شد.

آزادسازی منابع پارک جهت عودت منابع و یا استفاده مجدد از منابع جهت پرداخت تسهیلات جدید به متقاضیان به صورت تسویه در انتهای قرارداد فیمابین صندوق و متقاضی وجود خواهد داشت.