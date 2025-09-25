پخش زنده
مجری طرح نیروگاههای ۳ مگاواتی بلوک ۶۰۰ مگاواتی ساتبا گفت: قطعه نخست نیروگاه سلفچگان قم به ظرفیت ۶ مگاوات و با ظرفیت مجموع ۱۸ مگاوات شامل ۶ واحد ۳ مگاواتی به بهرهبرداری رسیده و برق تولیدی آن به شبکه تزریق شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمد دوست محمدی در جریان بازدید معاون وزیر نیرو از نیروگاههای خورشیدی در حال ساخت استان قم خاطرنشان کرد: این نیروگاه تا ۲۱ مهرماه بهطور کامل عملیاتی خواهد شد.
دوستمحمدی با اشاره به برنامههای توسعهای نیروگاههای تجدیدپذیر در استان قم افزود: پیشبینی شده است ساختگاههای جدیدی با ظرفیت ۶۰ مگاوات در کنار خطوط فوق توزیع استان احداث شود و عملیات اجرایی آن نیز بهزودی آغاز خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: طی جلسهای با حضور سرمایهگذاران، استاندار قم و مسئولان برق منطقهای و توزیع استان مقرر شد ساختگاههای موردنظر معرفی شوند تا عملیات اجرایی آنها در ماه جاری آغاز شود و بخشی از ناترازی برق استان قم جبران شود.
در سفر معاون وزیر نیرو به استان قم، نیروگاه خورشیدی سلفچگان در استان قم مورد بازدید محسن طرزطلب، رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) قرار گرفت؛ این طرح در مجاورت شهرک صنعتی سلفچگان احداث شده و بخشی از برق آن هماکنون وارد مدار تولید کشور شده است.