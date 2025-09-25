پخش زنده
کلنگ احداث پنج نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی در شهرک صنعتی شکوهیه قم با حضور معاون وزیر نیرو بر زمین زده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، در مراسمی با حضور محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) عملیات اجرایی احداث پنج نیروگاه خورشیدی در شهرک صنعتی شکوهیه آغاز شد.
در این آئین، سرمایهگذاران بخش خصوصی با حمایت وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی اجرای پنج نیروگاه خورشیدی را بر عهده گرفتهاند که هر کدام ظرفیت سه مگاوات خواهند داشت. نخستین واحد از این پروژهها طبق برنامهریزی، ظرف یک ماه آینده وارد مدار میشوند.
سرمایهگذار این طرح گفت: این پروژه شامل پنج نیروگاه سهمگاواتی است که نخستین واحد آن در کمتر از یک ماه آینده به بهرهبرداری میرسد.
علی رضوی افزود: همچنین از آذرماه تا بهمن، چهار نیروگاه دیگر یکی پس از دیگری وارد مدار خواهند شد و در مجموع ۱۵ مگاوات برق پاک به شبکه شهرک صنعتی شکوهیه تزریق میشود که در تامین برق واحدهای صنعتی و جلوگیری از خاموشی این واحدها نقش موثری دارد.
محسن طرز طلب معاون وزیر نیرو نیز در این مراسم با اشاره به ظرفیت بالای استان قم در حوزه انرژی خورشیدی گفت: با حمایت شرکت توزیع برق، سرمایهگذاران بخش خصوصی و منابع صندوق توسعه ملی، پروژههای متعددی در قم در دست اجراست و امیدواریم تا پایان امسال بخشی از این ظرفیتها به شبکه سراسری برق کشور تزریق شود.