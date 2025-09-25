پوریا حسین خانزاده و علی حاجی‌پور عنوان امتیازآورترین بازیکنان ایران در دیدار با جمهوری چک در مرحله یک چهارم نهایی والیبال قهرمانی مردان جهان را به دست آوردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۱ امروز، پنجشنبه (سوم مهر) در مرحله یک چهارم نهایی قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ به مصاف جمهوری چک رفت.

تیم ملی والیبال کشورمان در این دیدار سه بر یک مغلوب شد و به کار خود در جام ۲۱ پایان داد.

پاتریک ایندرا با کسب ۲۲ امتیاز، عنوان امتیازآورترین بازیکن این دیدار را به دست آورد و در تیم ایران نیز پوریا حسین خانزاده و علی حاجی‌پور با کسب ۱۸ امتیاز، بهترین بازیکنان تیم ملی والیبال کشورمان بودند.

تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۹۱ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۵۴ امتیاز در حمله، ۵ امتیاز در دفاع، ۷ امتیاز سرویس و ۲۵ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.

بازیکنان تیم ملی والیبال جمهوری چک نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۹۸ امتیاز کسب کردند که شامل ۵۵ امتیاز حمله، ۷ دفاع، ۵ امتیاز سرویس و ۳۱ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.