سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری گفت: نیاز‌های مهارتی در خوزستان به عنوان استانی صنعتی باید به شکل ویژه تقویت شود، بی‌توجهی به این مقوله به استان ضربه وارد خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علاءالدین ازوجی در نشست با استاندار خوزستان و مدیران عامل شرکت‌های فولاد اکسین خوزستان و لوله‌سازی اهواز با اشاره به پیگیری بحث زنجیره خدمات صندوق و وزارت کار در خوزستان افزود: برای اینکه این زنجیره در استان تشکیل شود نظام مهارتی و نظام بازار کار، تولید و اشتغال باید چیدمانی مطلوب و مناسب داشته باشد.

وی اضافه کرد: همچنین نظام بیمه‌ای و بازنشستگی باید مناسب باشد تا شاهد پایداری شغل و رفاه و امنیت شغلی باشیم.

ازوجی عنوان کرد: از استاندار خوزستان درخواست می‌شود در راستای برداشتن هر نوع موانع موجود برای اجرای طرح‌های صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت‌های زیر مجموعه به ما کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به فعالیت شرکت‌های توانمند در خوزستان باید حداکثر بازدهی و رفاه و اشتغال را برای این منطقه فراهم شود.