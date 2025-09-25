پخش زنده
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری گفت: نیازهای مهارتی در خوزستان به عنوان استانی صنعتی باید به شکل ویژه تقویت شود، بیتوجهی به این مقوله به استان ضربه وارد خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علاءالدین ازوجی در نشست با استاندار خوزستان و مدیران عامل شرکتهای فولاد اکسین خوزستان و لولهسازی اهواز با اشاره به پیگیری بحث زنجیره خدمات صندوق و وزارت کار در خوزستان افزود: برای اینکه این زنجیره در استان تشکیل شود نظام مهارتی و نظام بازار کار، تولید و اشتغال باید چیدمانی مطلوب و مناسب داشته باشد.
وی اضافه کرد: همچنین نظام بیمهای و بازنشستگی باید مناسب باشد تا شاهد پایداری شغل و رفاه و امنیت شغلی باشیم.
ازوجی عنوان کرد: از استاندار خوزستان درخواست میشود در راستای برداشتن هر نوع موانع موجود برای اجرای طرحهای صندوق بازنشستگی کشوری و شرکتهای زیر مجموعه به ما کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به فعالیت شرکتهای توانمند در خوزستان باید حداکثر بازدهی و رفاه و اشتغال را برای این منطقه فراهم شود.