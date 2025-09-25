به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سردار زهرایی با اشاره به توجه ویژه دولت به ساخت مدارس و تحولات نظام آموزشی و تربیتی گفت: طبق تصمیمی که با نظر مساعد شهید سلامی بزرگوار گرفته شده است، سازمان بسیج مستضعفین و بسیج سازندگی در برچیدن مدارس ناایمن و سنگی ملاتی به نوسازی مدارس کمک خواهند کرد.

سردار زهرایی افزود: وزارت آموزش و پرورش به همراه سردار سلیمانی، در حضور وزیر محترم آموزش و پرورش، پویشی به نام "زنگ جهاد" را آغاز کرده است. ما پویشی به نام "زنگ جهاد" را آغاز کرده‌ایم و تفاهم‌نامه امضا و به استان‌ها ابلاغ شده است.

وی افزود: در این پویش، که یک طرح مردمی است، گروه‌های جهادی فعال در عرصه ابنیه وارد عمل می‌شوند. قرارگاه‌های منطقه‌ای و پهنه‌ای جهادی نیز در این زمینه فعالیت خواهند کرد و مردم عزیزمان به مشارکت می‌پردازند.

وی خاطرنشان کرد: هدف ما در سال اول، ساخت ۴۷۶ مدرسه و ۲۰۲۸ کلاس درس است. از این تعداد، ۵۹ مدرسه در استان چهارمحال و بختیاری و ۲۸۰ کلاس در این استان ساخته خواهند شد.

سردار زهرایی گفت: فرآیند کار بدین گونه است که تأمین مصالح یا اعتبار مورد نیاز توسط نوسازی مدارس استان انجام می‌گیرد و سایر هزینه‌ها به کمک بسیج سازندگی و گروه‌های جهادی و خیرین تأمین می‌شود.

وی تاکید کرد: ما برای اطمینان از نتیجه‌گیری کار، چهارمحال و بختیاری را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود انتخاب کرده‌ایم.

زهرایی گفت: امیدواریم این طرح در زمان مقرر به نتیجه برسد و به آموزش و پرورش کشور کمک کند.