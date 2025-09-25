برگزاری اردوی ۴ روزه دختران یاس در البرز
اردوی ۴ روزه دختران یاس با عنوان یاران آیندهساز در مسیر توانمندسازی با هدف تقویت روحیه خودباوری وپرورش خلاقیت ها در البرز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛
مجتمع فرهنگی تربیتی امام علی (ع) استان البرز میزبان جمعی از دختران مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) بود که با همراهی جمعیت هلالاحمر شرکتکنندگان از برنامههای متنوع آموزشی و فرهنگی بهرهمند شدند.
آموزشهای مهارتی و امدادی، استعدادیابی، همسانگزینی و مشاوره ازدواج، همراه با برنامههای تفریحی و ورزشی از بخشهای اصلی این اردوی ۴ روزه بود.
هدف از برگزاری این اردو، تقویت روحیه خودباوری، شناسایی استعدادها و پرورش خلاقیتهای دختران یاس به عنوان کنشگران اصلی تغییر و تحول اجتماعی بود که در قالب تشکیل حلقههای میانی و شبکههای پشتیبانی پیگیری شد.
این اردوها به صورت مستمر با توجه به اقتضائات سنی و نیازهای متنوع خانوارهای تحت حمایت، با بهرهگیری از ظرفیت نهادها و مجموعههای در حوزه فرهنگی وآموزشی برگزار می شود.