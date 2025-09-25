روایت حماسه‌های ماندگار و انتقال خاطرات دفاع مقدس از نسل ایثار به نسل امید برگزار شد.

به مناسبت هفته دفاع مقدس، برنامه فرهنگی با محوریت "انتقال خاطرات و تجربه‌های دفاع مقدس" با حضور رزمندگان و جوانان در محل مسجد جامع این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم راویان دفاع مقدس با بیان خاطراتی از روز‌های جنگ تحمیلی، نسل جدید را با فداکاری‌ها و روحیه مقاومت آشنا کردند.

شعرخوانی انقلابی و بازخوانی حماسه‌های دهه ۶۰، اجرای گروه سرود کریم اهل بیت (ع) آباده و سخنرانی از برنامه‌های پایانی مراسم روایت حماسه‌های ماندگار بود.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.