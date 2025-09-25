پخش زنده
گلزار های شهدا در آبادان و خرمشهر همزمان با 20 هزار گلزار در سراسر کشور غبار روبی و عطر افشانی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آبادان، امروز در چهارمین روز از هفته دفاع مقدس گلزار های شهدا در آبادان و خرمشهر همزمان با ۲۰ هزار گلزار در کشور غبار روبی و عطر افشانی شدند.
این آیین با حضور خانواده های شهدا، جانبازان،عموم مردم،سران عشایر و سایر مسولان برگزار شد.
در این آیین ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهدای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس با امام و آرمانهای انقلاب اسلامی عهدی دوباره بستند.