گلزار های شهدا در آبادان و خرمشهر همزمان با 20 هزار گلزار در سراسر کشور غبار روبی و عطر افشانی شد.

غبار روبی و عطر افشانی گلزار شهدا در آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آبادان، امروز در چهارمین روز از هفته دفاع مقدس گلزار های شهدا در آبادان و خرمشهر همزمان با ۲۰ هزار گلزار در کشور غبار روبی و عطر افشانی شدند.

این آیین با حضور خانواده های شهدا، جانبازان،عموم مردم،سران عشایر و سایر مسولان برگزار شد.

در این آیین ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهدای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس با امام و آرمانهای انقلاب اسلامی عهدی دوباره بستند.