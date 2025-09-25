پخش زنده
با ورود دستگاه قضایی، نیروهای تعدیلیافته شرکت "کرمان موتور" به کار برگشتند و مشکل نیروهای "مدیران خودرو" نیز با پیگیری دستگاه قضایی برطرف خواهد شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، رئیس دادگستری شهرستان بم در بازدید میدانی از خطوط تولید شرکتهای «کرمان موتور» و «مدیران خودرو» ضمن بررسی دقیق مشکلات موجود، راهکارهای عملیاتی برای جلوگیری از تعدیل نیرو و حمایت از تولید پایدار ارائه کرد.
حجتالاسلام ابوالفضل فرحبخش بخش مهمی از مشکلات این واحدهای خودروسازی رامربوط به نوسانات بازار، هزینههای بالای تامین قطعات، فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها و نبود هماهنگی میان دستگاههای تامینکننده خدمات دانست وافزود: حل این مشکلات نیازمند اقدام همزمان در چند حوزه از جمله تسهیل فرآیند واردات و تامین قطعات، حمایت بانکی و مالیاتی و کاهش دیوانسالاری است.
وی ادامه داد:با مدیران واحدهای تولیدی توافق شده ؛ کارگروه مشترکی تشکیل ومشکلات فوری بررسی و راهکارهای اجرایی ارائه شود که نیازی به تعدیل نیرو نباشد و امنیت شغلی کارگران نیز حفظ میشود.
رئیس دادگستری شهرستان بم تاکید کرد: دستگاه قضایی همانطور که در برابر تضییع حقوق کارگران قاطعانه عمل میکند؛ در حمایت از صاحبان صنایع نیز جدی است تا چرخ تولید شهرستان بدون بحران بچرخد و معیشت کارگران تقویت شود.
روزهای اخیر خبرهایی درباره تعدیل نیرو در شرکتهای خودروسازی منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم منتشر شده بوده است.