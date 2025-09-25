برگزاری ۱۰۰ جشن وصال در ۶ ماه
مدیرکل توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان گفت: از ابتدای سال تاکنون، حدود ۱۰۰ جشن وصال با حضور ۶ هزار زوج جوان در سراسر کشور برگزار شده است.
بهمن عبدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما
گفت: برنامههای حمایتی «جشن وصال» و «مجموعههای وصال شیرین» با هدف تسهیل ازدواج جوانان و کاهش هزینهها در سراسر کشور درحال اجراست.
وی افزود: این برنامهها با تمرکز بر معرفی الگوهای موفق ازدواج، ارائه خدمات تخفیفدار و نظارت بر کیفیت، گامی مؤثر در کاهش بار مالی ازدواج برای زوجین جوان برداشتهاند.
مدیرکل توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان گفت: زوجهای جوانی که در جشن وصال شرکت میکنند، به عنوان الگوهای موفق از میان ورزشکاران، دانشجویان و زوجین با مهریه پایین انتخاب میشوند.
ارائه ۵۰ خدمت تخفیفدار با عنوان وصال شیرین
عبدی ادامه داد: مراکز وصال شیرین با بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ مجموعه خدماتی در سراسر کشور قرارداد منعقد کردند تا خدماتی با میزان تخفیف ۱۰ تا ۳۰ درصدی درمقایسه با مراجعین آزاد دریافت کنند.
این مقام مسئول گفت: امسال حدود هزار و ۵۲۰ زوجین از خدمات مجموعههای وصال شیرین در سراسر کشور بهرهمند شدهاند.
مدیرکل توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان افزود: در طرح وصال شیرین، برای کاهش مستقیم هزینه ها، ۵۰ خدمت مورد نیاز زوجین جوان ازجمله فروش کالا، خدمات تولیدی، عکاسی، دفاتر ازدواج و... در قالب مجموعههای طرف قرارداد تجمیع شدهاند.
وی ادامه داد: مراکز وصال شیرین هنگام انعقاد قرارداد با مجموعههای ارائهدهنده خدمات، میزان تخفیف و کیفیت خدمات ارائه شده را به طور دقیق تعیین میکنند و در مرحله بعدی بر کیفیت خدمات ارائه شده و ایفای تعهدات قراردادی مجموعهها نظارت دقیق دارند تا خدمات در چارچوب استانداردهای مد نظر به زوجین تحویل داده شود.
عبدی گفت: مجموعههای طرف قرارداد برای ارائه خدمات تخفیف دار با زوجین هماهنگیهایی لازم را انجام میدهند تا خدمات را در زمانهای غیرپیک کاری و یا در شرایطی که ارائه خدمات از نظر اقتصادی برای آنها به صرفهتر است، عرضه کنند.
این مقام مسئول افزود: بر اساس آمارها، اجرای این طرح منجر به کاهش ۱۰ تا ۲۵ الی ۳۰ درصدی هزینههای ازدواج برای زوجین در استانهای مختلف شده است. این کاهش هزینهها در شرایط فعلی اقتصادی، کمک بزرگی به جوانان برای آغاز زندگی مشترک محسوب میشود.