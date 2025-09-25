افشین پیروانی با پایان محرومیتش، می‌تواند امروز با حضور روی نیمکت پرسپولیس، سرخ پوشان را همراهی کند.

پایان محرومیت پیروانی و بازگشت او به نیمکت پرسپولیس

پایان محرومیت پیروانی و بازگشت او به نیمکت پرسپولیس

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال ایران، شب گذشته پرونده محرومیت افشین پیروانی را مورد بررسی قرار داد و حکم مدیر تیم فوتبال پرسپولیس را صادر کرد.

براین اساس افشین پیروانی که چندی پیش برای دفاع از خود در نشست کمیته استیناف حاضر شده بود، از امروز می تواند پرسپولیس را همراهی کند.

محرومیت شش‌ماهه او با رأی جدید کمیته استیناف به دو ماه محرومیت (یک ماه تعلیقی) کاهش یافته که باعث می‌شود او در دیدار امروز مقابل ملوان مشکلی برای همراهی تیمش نداشته باشد.

به این ترتیب سرپرست پرسپولیس مشکلی برای حضور روی نیمکت تیمش در دیدار مقابل ملوان نخواهد داشت و می‌تواند از کنار زمین وظایف سرپرستی را انجام دهد.

کارت بازی پیروانی نیز برای بازی امروز مقابل ملوان صادر شده است.