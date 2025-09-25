یادواره شهدای شاخص سال ۱۴۰۴ با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان و اقشار مختلف مردم در مسجد امام علی (ع)شهرستان خوی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در این آیین معنوی، حاضران با قرائت فاتحه و نثار گل به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کردند.

جانشین سپاه خوی نیز در سخنانی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، شهدای والامقام را سرمایه‌های ماندگار انقلاب اسلامی دانست و گفت: فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان میراثی ارزشمند، همچنان در نسل‌های امروز و فردای جامعه زنده است و باید به بهترین شکل به جوانان منتقل شود.

سرهنگ بلال مغفور با اشاره به نقش‌آفرینی شهیدان شاخص خوی در مقاطع حساس دفاع مقدس افزود: امنیت، پیشرفت و اقتدار امروز کشور مرهون خون‌های پاک شهیدانی است که در راه پاسداری از ارزش‌های اسلام و انقلاب از جان خویش گذشتند.

جانشین سپاه خوی ادامه داد: بازخوانی زندگی و اندیشه‌های شهدا، علاوه بر حفظ هویت ملی و دینی، چراغ راهی برای نسل جوان در مسیر بصیرت، خدمت و ولایت‌مداری است.