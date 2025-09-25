استاندار از تعطیلی ادارات در روزهای پنجشنبه خبر داد و بر برنامه ریزی دورکاری کارمندان برای پیگیری کار مردم تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یداله رحمانی در نشست شورای برنامهریزی گفت: با توجه به بررسی انجام گرفته، مدیریت مصرف انرژی و تحکیم خانواده کارمندان دولت موضوع دورکاری ادارات در دستور کار شورای برنامهریزی قرار گرفت. استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: طبق بررسی انجام گرفته پنجشنبهها در ۲۰ استان تا آخر سال به صورت دورکاری است. وی تأکید کرد: دستگاهها برنامه دورکاری برای دستگاهها تعریف و پیگیر کارهای مردم باشند.