مدیرعامل هلدینگ صبا انرژی با اشاره به نیاز فولاد اکسین خوزستان به نیروگاه خورشیدی گفت: برای احداث نیروگاه خورشیدی به حدود ۹۰ هکتار زمین در خوزستان نیاز است و انتظار می‌رود با همکاری استانداری و منابع طبیعی این موضوع نهایی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی پناهی در نشست با استاندار خوزستان و مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اظهار کرد: در هلدینگ صبا انرژی به‌رغم همه محدودیت‌ها، به دنبال فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای شرکت‌های توانمندی همچون فولاد اکسین خوزستان و لوله‌سازی اهواز هستیم.

وی با اشاره به موضوع جابه‌جایی مکانی پروژه «سیم لس» افزود: اجرای این طرح در مکان فعلی می‌تواند مساله‌ساز شود، از این رو تعیین تکلیف زمین این طرح باید در اولویت شرکت لوله‌سازی قرار گیرد.

پناهی تصریح کرد: برای احداث نیروگاه خورشیدی نیز به حدود ۹۰ هکتار زمین در خوزستان نیاز است و انتظار می‌رود با کمک استانداری خوزستان و منابع طبیعی بتوانیم این موضوع را نهایی کنیم.

وی بر بهره‌گیری از توان بخش خصوصی و تعاونی‌ها برای سرمایه‌گذاری تاکید کرد و خواستار ورود این بخش‌ها به زنجیره فعالیت شد.

مدیرعامل هلدینگ صبا انرژی همچنین توجه به مساله مسکن کارگری را یکی از موارد مهم هلدینگ خواند و توضیح داد: این موضوع براساس مصوبات و سیاست‌های وزارتخانه و با توجه به زیرساخت‌ها پیش خواهد رفت.

وی افزود: همچنین شرکت فولاد اکسین و لوله‌سازی اهواز در این زمینه باید برای آورده ۲۰ درصدی طبق ابلاغیه همکاری لازم را داشته باشند.

پناهی در ادامه از امضای تفاهم‌نامه میان شرکت صباآرمه و شرکت‌های فولاد اکسین و لوله‌سازی اهواز در روز‌های آینده در زمینه مسکن کارگری خبر داد.