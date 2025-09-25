بانویی ۵۰ ساله کرمانی که دچار مرگ مغزی شده بود؛ با ایثار خانواده و اهدای عضو به ۲ بیمار نیازمند، زندگی دوباره بخشید.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در این باره گفت: زنده یاد ملیحه پورنامدار، ۵۰ ساله اهل و ساکن کرمان، هفته اخیر دچار خونریزی مغزی شده بود و ۲۷ شهریور در بیمارستان شهید باهنر کرمان در بخش آی سی یو (۳) بستری شد.

دکتر تاج الدینی افزود: با وجود تلاش‌های کادر درمان بیمارستان شهید باهنر، پس از تایید مرگ مغزی و رضایت اهدای عضو از خانواده بیمار، اول مهرماه تحت عمل جراحی برداشت ارگان قرار گرفت و ۲ کلیه وی برای پیوند به بیمارستان افضلی پور منتقل و به ۲ خانم میانسال پیوند زده شد.

به گفته معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان، این هفتمین اهدای عضو امسال و تاکنون ۲۳۸ اهدای عضو در کرمان انجام شده است.