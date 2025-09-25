پخش زنده
امروز: -
هشت هزار و ۸۳۸ میلیارد تومان طرح صنعت آب و برق لرستان روز پنجشنبه به طور همزمان در محل اجرای طرحهای آبرسانی روستایی الیگودرز با حضور عباس علی آبادی وزیر نیرو به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما واحد سه گازی نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد با ظرفیت ۱۸۳ مگاوات، ۶ طرح احداث پست و خطوط توزیع و نیروگاه ۱۰ مگاواتی پراکنده افلاکیان و سد تاج امیر دلفان از جمله این طرحها هستند.
همچنین آبرسانی به ۷۲ روستای لرستان از جمله ۱۲ روستای الیگودرز با اعتبار ۳۲۷ میلیارد تومان امروز با حضور وزیر نیرو به بهره برداری رسید.
علی آبادی چهارشنبه در سفری ۲ روزه وارد لرستان شد و برنامههای متعددی از جمله دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، مسئولان و نمایندگان صنعت آب و برق، بازدید از طرحهای تصفیه خانهای و جلسات تخصصی بررسی طرحهای وزارت نیرو داشت.