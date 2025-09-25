آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن و مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه و فعالان اقتصادی استان همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوری شمسی در این مراسم با تأکید بر ضرورت تعامل و انسجام مدیریتی گفت: همه ظرفیت‌ها باید در خدمت توسعه استان و ارتقای نشاط اجتماعی مردم قرار گیرد.

او افزود: اعتبارات عمرانی استان همدان در یک سال گذشته از ۳۷۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۶۶۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته و ۴۷ درصد سرمایه‌گذاری خارجی همدان پس از انقلاب تنها در همین مدت جذب شده است که نشانه جهش جدی در اعتماد سرمایه‌گذاران به استان است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در این آیین بر ضرورت حمایت قانونی و تأمین اعتبارات لازم برای رفع موانع تولید تأکید کردند و اعلام آمادگی کردند تا در کنار دولت و بخش خصوصی، مسیر رونق اقتصادی استان همدان را هموار کنند.

مدیرکل صنعت - معدن و تجارت استان همدان، هم در این مراسم صنعت و معدن را نمادی از وفاق در مسیر توسعه دانست و گفت: با وجود چالش‌های جدی در حوزه انرژی، تأمین مواد اولیه و کمبود تسهیلات، همدان توانسته در جمع ۱۰ استان برتر کشور در رفع موانع تولید قرار گیرد.

محمدعلی محمدی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه معادن افزود: طرح مانیتورینگ ۳۰ معدن استان با هدف شفاف‌سازی عملکرد بهره‌برداران، صیانت از حقوق دولت و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست در دست اجراست.

او تصریح کرد: این طرح ضمن جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، امکان برنامه‌ریزی دقیق برای توسعه فعالیت‌های معدنی و جذب سرمایه‌گذار جدید را فراهم می‌کند.

مدیرکل صنعت - معدن و تجارت استان همدان گفت: بسیاری از مشکلات واحد‌های معدنی از طریق کمیته تعامل با دستگاه‌های مرتبط برطرف شده و با کاهش زمان صدور مجوز‌های صنعتی به کمتر از سه روز، مسیر فعالیت بخش خصوصی تسهیل شده است.

محمدعلی محمدی همچنین از ورود برخی واحد‌های صنعتی و معدنی استان به عرصه تولید انرژی خورشیدی خبر داد و افزود:حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر برای پایداری تولید و کاهش فشار بر منابع انرژی ضروری است.

او با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی استان همدان تصریح کرد: در یک سال گذشته ۱۶۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در همدان جذب شده که بخش قابل توجهی از آن در حوزه صنعت و معدن بوده و باید با تنوع‌بخشی به سبد صادراتی، از خام‌فروشی جلوگیری کرد.

در پایان این مراسم، از ۱۰ صادرکننده نمونه و ۳۰ فعال اقتصادی استان همدان در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت تجلیل شد.