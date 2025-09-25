حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت هفته دفاع مقدس و روز مهمانی لاله‌ها تاکید کردند: مهم آن است که به وعده‌ی الهی درباره‌ی پیروزی حق و زوال باطل یقین کنیم و به وظیفه‌ی خود در نصرت دین خدا پایبند باشیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت هفته دفاع مقدس و روز مهمانی لاله‌ها تاکید کردند: مهم آن است که به وعده‌ی الهی درباره‌ی پیروزی حق و زوال باطل یقین کنیم و به وظیفه‌ی خود در نصرت دین خدا پایبند باشیم.

متن این پیام که همزمان با مراسم غبار روبی، عطرافشانی و گلباران مزار شهیدان در سراسر کشور با عنوان «مهمانی لاله‌ها» از سوی حجت‌الاسلام موسوی مقدم نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران قرائت شد، به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

امسال هفته‌ی دفاع مقدس، با شهادت جمعی از برجستگان مسیر مقاومت اسلامی و جوانان شجاع در نقاط گوناگون، جلوه و شکوه دیگری یافته است. شهادت پاداش مجاهدت است، چه در دفاع ۸ ساله، چه در نبرد قهرمانانه‌ی ۱۲ روزه، و چه در لبنان و غزه و فلسطین. ملت‌ها با این مجاهدت‌ها رشد میکنند و با این شهادت‌ها جلوه و جلا می‌یابند. مهم آن است که به وعده‌ی الهی درباره‌ی پیروزی حق و زوال باطل یقین کنیم و به وظیفه‌ی خود در نصرت دین خدا پایبند باشیم.

سید علی خامنه‌ای

۲/مهرماه/۱۴۰۴