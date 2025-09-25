زاکانی در اجلاس شهرداران کلانشهرهای کشور:
اتحاد رمز پیروزی در همه عرصههاست
شهردار تهران با بیان اینکه اگر پشت به پشت هم قرار بگیریم و همدیگر را تقویت کنیم، میتوانیم برای هر شرایطی آماده شویم، گفت: کسی نمیتواند به ملتی که آماده باشد، آسیب بزند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، علیرضا زاکانی در اجلاس شهرداران کلانشهرهای کشور، با تبریک هفته دفاع مقدس گفت: شناخت گوهر نایابی که در سینه شهیدان است، کاری دشوار است، اما کلید حل این راز، تحکیم پیوند خود با خداست. ما شکرگزاریم که خداوند نعمت درک حضور امام، رهبری و مسیر شهدا را به ما نشان داد که در سختترین شرایط، یادآور حضور خدا و ائمه معصومین(ع) هستند.
زاکانی بزرگترین هدیه این سفر را انسجام و همدلی میان مسئولان عنوان کرد و گفت: آنچه رهزن ظرفیتهای ما میشود، تفرقه است و این اتحاد، یکدلی، یکرنگی و یکصدایی است که باعث میشود ما بتوانیم حقوق خود را استیفا کنیم و در جایگاه معتبری بایستیم.
شهردار تهران سپس با اشاره به سخنرانی اخیر رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، آن را نمونهای از برکات وحدت دانست و افزود: سخنرانی صادقانه و باعزت رئیسجمهور محترم در سازمان ملل، نشان داد که ظرفیت اتحاد، یکپارچگی و حرکت در مسیر تحقق اهداف انقلاب، چه برکتهای بیشماری برای کشور به ارمغان میآورد.
وی با تبیین اهداف تشکیل این اجلاس، خاطرنشان کرد: ما امروز دور هم جمع شدهایم تا درباره مشکلات و چالشها بیندیشیم، تجاربمان را منتقل کنیم و خود را برای شرایط سختتر آماده نماییم. ملتی که آماده باشد، کسی نمیتواند به او آسیب بزند. اگر پشت به پشت هم قرار بگیریم و همدیگر را تقویت کنیم، میتوانیم برای هر شرایطی آماده شویم. قاعده نزدیک شدن به قله، سختی کشیدن است؛ اما هرچه به قله نزدیکتر میشویم، امید افزونتر میشود، البته از نظر جسمی و شرایط محیطی، مسیر سختتر میشود. حالا هم ما در مسیری قرار داریم که به قله پرافتخاری نزدیک میشویم. باید از این مرحله سخت عبور کنیم تا دشمن ناامید شود.
زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت ارتقای آمادگی و اثرگذاری مدیریت شهری، بر لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای شهرداریها و شوراهای اسلامی در کشور تأکید کرد.
وی با بیان اینکه این ظرفیت مهم مدیریتی در کشور مغفول مانده است، گفت: متأسفانه شکلگیری شوراها با ۲۰ سال تأخیر از پایان دهه ۷۰ باعث شد ساختارها بر اساس قانون اساسی سامان نیابد اما باید به سمت تحقق کامل قانون اساسی حرکت کنیم.
شهردار تهران در پایان با اشاره به شرایط ویژه کشور، افزود: در شرایط کنونی که دولت با محدودیت منابع مواجه است، نیازمند فعالتر شدن شهرداریها و یافتن راههای جدید برای خدمترسانی به مردم هستیم. مردم منشأ دریافت خدمات را کل نظام میدانند و ما باید با همفکری، راهکار برای گشایش کار آنان بیابیم.