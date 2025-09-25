مسابقه «دونقطه»، با تجلیل از فداکاری آتش نشانان و امدادگران هلال احمر، برنامه «هفت»، با حضور مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم و مستند «گردان قاطریزه»، از شبکه‌های سیما پخش می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسابقه «دونقطه» امشب ساعت ۲۲، با ویژه‌برنامه‌ای متفاوت پخش می شود، برنامه‌ای که این بار در کنار هیجان رقابت نوجوانان، به تجلیل از قهرمانان فداکار آتش‌نشانی و هلال‌احمر اختصاص یافته و یاد و نام جانفشانی‌های آنان در جنگ ۱۲ روزه را گرامی می‌دارد.

این ویژه‌برنامه با حضور حسین مولایی و جلال ملکی، صحنه‌ای صمیمی برای روایت رشادت‌ها و ایثارگری‌هایی خواهد بود که در بزنگاه‌های سخت، جان و امنیت مردم را پاس داشته‌اند.

«دونقطه»، که در فصل دوم خود با عنوان «فصل ایران»، در حال پخش است، رقابتی میان ۸۰ گروه از نوجوانان دختر و پسر علاقه‌مند به ادبیات فارسی است که هر یک با سرگروهی چهره‌های شناخته‌شده سینما و تلویزیون به میدان می‌آیند. این فصل با محوریت وطن، ادبیات حماسی، پیشرفت و همبستگی ملی، نگاهی تازه به ظرفیت‌های زبان فارسی در پیوند با هویت و مقاومت ملی دارد.

مسابقه «دونقطه»، محصول گروه اجتماعی ـ اقتصادی شبکه دو، به تهیه‌کنندگی مجید ظریف و سیدمحمد صفدری و کارگردانی محمد پورصباغیان، مانند فصل گذشته، ترکیبی جذاب از سرگرمی، رقابت و پاسداشت فرهنگ و ادبیات فارسی را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد.

تکرار این برنامه نیز فردای همان روز در ساعات ۳ بامداد، ۱۰:۳۰ صبح و ۱۴ خواهد بود.

جدیدترین قسمت از برنامه «هفت»، به بررسی پرونده ویژه «روایت شهید، خانواده، فیلمساز» و فیلم «سینما متروپل» و گفتگوی ویژه با مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم اختصاص دارد.

جدیدترین قسمت از برنامه سینمایی «هفت»، جمعه ۴ مهر از ساعت ۲۲، به صورت زنده از شبکه نمایش پخش می شود.

در میز سینمای ایران، امیر قادری و رامتین شهبازی فیلم سینمایی «سینما متروپل» را با حضور محمدعلی باشه‌آهنگر کارگردان فیلم نقد می‌کنند.

پرونده ویژه این قسمت از برنامه «روایت شهید؛ خانواده، فیلمساز»، نام دارد و با حضور علی کشوری فرزند شهید احمد کشوری برگزار می‌شود.

همچنین گفتگوی ویژه این برنامه با حضور میثم زندی مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم برگزار می‌شود.

برنامه سینمایی «هفت»، به تهیه‌کنندگی محمدحسین تنکابنی و با اجرای بهروز افخمی، جمعه شب‌ها پخش می شود.

مستند «گردان قاطریزه»، با روایت جذاب و همراه با طنز، به مرور خاطرات رزمندگان لشگر ۱۴ امام حسین (ع) در جبهه‌های غرب کشور می‌پردازد.

این مستند روایتی متفاوت از سختی‌ها و ابتکارات رزمندگان لشگر ۱۴ امام حسین (ع) در دوران دفاع مقدس است. این اثر با نگاهی همراه با طنز، عبور رزمندگان از مسیر‌های باریک و صعب‌العبور جبهه‌های غرب کشور را به تصویر می‌کشد.

در این مستند به نقش ویژه قاطر‌ها برای حمل مجروحان، غذا و تجهیزات نظامی پرداخته می‌شود؛ ابتکاری که در شرایط سخت کوهستانی نقشی کلیدی در پشتیبانی رزمندگان ایفا می‌کرد. همچنین بازماندگان این گردان با بیان خاطرات خود، لحظات شنیدنی و کمتر روایت‌شده‌ای را بازگو می‌کنند.

تصاویر آرشیوی ارزشمند آن دوران نیز بخشی از روایت مستند را تشکیل می‌دهد که امشب ساعت ۱۹، از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۸، بازپخش می شود.