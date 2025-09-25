مدیرعامل صندوق توسعه فرش دستباف و احیای بناهای تاریخی کشور در سفر به استان مرکزی ظرفیتها را برای واگذاری مرمت آثار تاریخی به سرمایهگذاران ارزیابی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی از بازدید مدیرعامل صندوق توسعه فرش دستباف و احیای بناهای تاریخی کشور از شهرستانهای خمین، محلات، دلیجان و نراق خبر داد.
محمود مرادی نراقی گفت: هدف اصلی این بازدید، ارزیابی ظرفیتهای این شهرستانها در حوزه مرمت آثار تاریخی و واگذاری به سرمایهگذاران دارای صلاحیت بود.
او افزود: صندوق توسعه فرش دستباف و احیای بناهای تاریخی در نظر دارد با تخصیص اعتباراتی ویژه، برای حفظ و احیای آثار فرهنگی و هنری گامی مؤثر بردارد.
مرادی نراقی گفت: در این سفر از بناهای تاریخی ارزشمند مانند مقبره، مساجد، کاروانسرا، خانههای تاریخی و سایر آثار فرهنگی بازدید و راهکارهایی برای مرمت و احیای این آثار به منظور جذب گردشگران و توسعه گردشگری فرهنگی طرح شد.