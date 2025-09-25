مرمت دو بنای آرامگاهی مربوط به مشاهیر و مفاخر شهرستان خواف در استان خراسان رضوی که ثبت ملی شده‌اند، به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خواف گفت: عملیات عمرانی و مرمت مزار «پیر احمد خوافی» در شهر خواف و مزار «رکن الدین محمود سنجانی» در شهر سنگان شامل استحکام بخشی، بام سازی، کف فرش آجری، بندکشی و نماسازی به پایان رسید.

محمود باعقیده درخصوص شخصیت‌های مدفون در این بنا‌ها افزود: خواجه رکن الدین محمود سنجانی ملقب به «شاه سنجان» یکی از قطب‌های متصوفه، اولیا بزرگوار و از پیشتازان و رهبران طریقه عالیه «چشتیه» در قرن پنجم و ششم هجری است.

وی گفت: پیر احمد خوافی نیز یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی ایران در دوران تیموریان بود که بیش از ۳۰ سال وزارت این خاندان را بر عهده داشت او در آبادانی خراسان نقش مهمی داشت و دو بنای ارزشمند تاریخی یعنی مدرسه غیاثیه خرگرد و مسجد مولانا در تایباد به دستور وی ساخته شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: با پیگیری نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی و مساعدت فرمانداری خواف، ساماندهی و مرمت این دو بنای آرامگاهی که در فهرست آثار ملی نیز به ثبت رسیده است در مدت دو ماه به پایان رسید و اکنون آماده بازدید گردشگران و پژوهشگران است.

مزار پیراحمدخوافی مربوط به اواخر دوره قاجار است که در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۸۴ با شمارهٔ ثبت ۱۳۲۰۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

مزار رکن الدین محمود سنگانی نیز مربوط به دوره قاجار است که در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۸۴ با شمارهٔ ثبت ۱۳۲۰۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.