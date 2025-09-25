پخش زنده
برنامه عملیاتی ایمنی ترافیک شهر تهران بر اساس بند ۱۹ ماده پنجاه و ششم قانون برنامه پنجساله سوم شهرداری تهران تدوین شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، به گفته زینب عبادی، این برنامه با انطباق بر برنامه مصوب عملیاتی ایمنی راه های کشور و مطالعه و بررسی برنامه های ایمنی معابر در بیش از ۱۰ شهر جهان و همچنین تحلیل و ارزیابی تصادفات رانندگی به وقوع پیوسته در بازه زمانی ۱۰ ساله شهر تهران طراحی شده است.
مدیر کل مهندسی و ایمنی ترافیک معاونت حمل و نقل و ترافیک افزود: این برنامه با محورقراردادن اولویت کنترل و کاهش تصادفات موتور سیکلت و عابر پیاده پس از نشستهای تخصصی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران به عنوان مشاور طرح با پلیس راهور ، وزارت راه ، سازمان شهرداری ها و سایر نهادهای مرتبط تحت نظارت اداره کل مهندسی و ایمنی ترافیک معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تدوین شده است.
عبادی گفت: محورهای اصلی این برنامه شامل کاهش تصادفات عابر در بزرگراه و خیابان اصلی، کاهش تصادفات موتور سیکلت در بزرگراه و سایر معابر، افزایش سهم تردد دوچرخه، مدیریت و تحلیل اطلاعات تصادف در کاهش تصادفات، فرهنگ سازی و آموزش و مشارکت مردمی در ارتقای ایمنی، ارتقای زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری در کاهش تصادفات، رعایت اجرای پلان های ایمنی حین انجام عملیات عمرانی و بهبود مدیریت ایمنی و واکنش به حادثه است که به صورت متمرکز بر ۵۱ اقدام تاکید دارد.
این برنامه در جلسه ۸۶ شورای حمل و نقل و ترافیک تهران با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهر تهران، سید جعفر تشکری هاشمی عضو شورای اسلامي شهر تهران، سردار ابوالفضل موسوی پور ریاست پلیس راهور تهران بزرگ با هدف هم افزایی در تعاملات بین بخشی تصویب و در دستور کار قرار گرفت.
مدیر کل مهندسی و ایمنی ترافیک خاطرنشان کرد: سند ایمنی زمانی ۱۰ ساله شهر تهران، به ویژه در حوزههای مربوط به عابرین پیاده و موتور سیکلت سواران به عنوان بالاترین درصد کشته شدگان ناشی از تصادفات رانندگی تصویب شده است.
از یافته های مهم این برنامه میتوان همکاری و مشارکت مسئولان اجرای طرح و ذینفعان آن، بهبود کیفیت زندگی شهری، تدوین اقدامات موثر بر اساس شناسایی ارتباط موثر با تصادفات و پایش خروجی آنها با هدف کاهش تعداد فوتی تصادفات را نام برد.