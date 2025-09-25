‌

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، به گفته زینب عبادی، این برنامه با انطباق بر برنامه مصوب عملیاتی ایمنی راه های کشور و مطالعه و بررسی برنامه های ایمنی معابر در بیش از ۱۰ شهر جهان و همچنین تحلیل و ارزیابی تصادفات رانندگی به وقوع پیوسته در بازه زمانی ۱۰ ساله شهر تهران طراحی شده است.



مدیر کل مهندسی و ایمنی ترافیک معاونت حمل و نقل و ترافیک افزود: این برنامه با محورقراردادن اولویت کنترل و کاهش تصادفات موتور سیکلت و عابر پیاده پس از نشست‌های تخصصی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران به عنوان مشاور طرح با پلیس راهور ، وزارت راه ، سازمان شهرداری ها و سایر نهادهای مرتبط تحت نظارت اداره کل مهندسی و ایمنی ترافیک معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تدوین شده است.



عبادی گفت: محورهای اصلی این برنامه شامل کاهش تصادفات عابر در بزرگراه و خیابان اصلی، کاهش تصادفات موتور سیکلت در بزرگراه و سایر معابر، افزایش سهم تردد دوچرخه، مدیریت و تحلیل اطلاعات تصادف در کاهش تصادفات، فرهنگ سازی و آموزش و مشارکت مردمی در ارتقای ایمنی، ارتقای زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری در کاهش تصادفات، رعایت اجرای پلان های ایمنی حین انجام عملیات عمرانی و بهبود مدیریت ایمنی و واکنش به حادثه است که به صورت متمرکز بر ۵۱ اقدام تاکید دارد.



این برنامه در جلسه ۸۶ شورای حمل و نقل و ترافیک تهران با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهر تهران، سید جعفر تشکری هاشمی عضو شورای اسلامي شهر تهران، سردار ابوالفضل موسوی پور ریاست پلیس راهور تهران بزرگ با هدف هم افزایی در تعاملات بین بخشی تصویب و در دستور کار قرار گرفت.



مدیر کل مهندسی و ایمنی ترافیک خاطرنشان کرد: سند ایمنی زمانی ۱۰ ساله شهر تهران، به ویژه در حوزه‌های مربوط به عابرین پیاده و موتور سیکلت سواران به عنوان بالاترین درصد کشته شدگان ناشی از تصادفات رانندگی تصویب شده است.



از یافته های مهم این برنامه می‌توان همکاری و مشارکت مسئولان اجرای طرح و ذینفعان آن، بهبود کیفیت زندگی شهری، تدوین اقدامات موثر بر اساس شناسایی ارتباط موثر با تصادفات و پایش خروجی آنها با هدف کاهش تعداد فوتی تصادفات را نام برد.