به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سلیمان علیجان نژاد سرپرست اداره کل صمت مازندران گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا، بازرسان اداره صمت شهرستان بابلسر با هماهنگی برخی دستگاه‌های اجرایی دیگر در بازرسی از مکان مورد نظر موفق به کشف ۳۴ ماینر قاچاق شدند.

او افزود: پرونده تخلف اقلام کشف شده به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد ریال تشکیل شده است.

علیجان نژاد گفت: این پرونده جهت صدور رأی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

سرپرست اداره کل صمت با اعلام اینکه مکان مورد نظر با دستور مقام قضایی پلمپ شده است از شهروندان مازندرانی تقاضا کرد در صورت مشاهده هر گونه تخلف اقتصادی مراتب را به تلفن ۱۲۴ و یا سامانه www.۱۲۴.ir اعلام نمایند.