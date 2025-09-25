پخش زنده
اولین مدرسه کانون اصلاح و تربیت استان خوزستان با هدف کاهش کودکان بازمانده از تحصیل و توانمندسازی آنان برای بازگشت به جامعه افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آبادان، معاون دادستان مرکز استان خوزستان گفت: در راستای اجرای برنامه عملیاتی کاهش کودکان بازمانده از تحصیل و توانمندسازی آنان برای کاهش جمعیت کیفری، و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید مدرسه کانون اصلاح و تربیت استان افتتاح شد.
بابک عیوضی افتتاح مدرسه کانون اصلاح و تربیت را یکی از اقدامات کلیدی در راستای سیاستهای قوه قضائیه برای کاهش جمعیت کیفری و پیشگیری از جرایم دانست و افزود: ایجاد فرصتهای آموزشی برای کودکان و نوجوانان در کانونهای اصلاح و تربیت، نقشی بنیادین در بازگشت سالم آنان به جامعه ایفا میکند. این مدرسه میتواند نقطه امیدی برای این قشر باشد تا با شکوفایی استعدادهای خود از آسیبهای اجتماعی دور بمانند.
او در ادامه عنوان کرد: آموزش نهتنها میتواند از افزایش آسیبهای اجتماعی جلوگیری کند، بلکه نقش مهمی در کاهش جرائم و جمعیت کیفری ایفا خواهد کرد.
عیوضی با تأکید بر اهمیت آموزش در روند اصلاح و تربیت، خاطر نشان کرد: بررسیهای ما نشان میدهد که یکی از دلایل اصلی ورود افراد کمسن به چرخه جرم، فقدان آموزش مناسب و بیتوجهی به مسائل تربیتی در سنین حساس است. تجهیز کانونها به مراکز آموزشی میتواند از تکرار جرم جلوگیری کرده و مسیر بازگشت به زندگی سالم را فراهم کند.
معاون دادستان مرکز استان خوزستان در ادامه گفت: این مدرسه با هدف ارائه آموزشهای رسمی و مهارتهای زندگی راهاندازی شده و در برنامه کاری آن، توجه ویژهای به افزایش اعتماد به نفس و انگیزه در میان نوجوانان تحت اصلاح و تربیت پیشبینی شده است.