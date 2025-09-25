استاندار آذربایجان‌غربی از تپه تاریخی حسنلو در شهرستان نقده بازدید و با مردم منطقه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ استاندار آذربایجان‌غربی در این بازدید با تأکید بر جایگاه ویژه آثار تاریخی و فرهنگی استان در توسعه پایدار گردشگری، گفت: تپه حسنلو یکی از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی کشور است که می‌تواند در کنار سایر جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی منطقه، نقش مهمی در جذب گردشگران داخلی و خارجی ایفا کند.

رضا رحمانی با اشاره به ضرورت حفاظت و مرمت این محوطه تاریخی، افزود: صیانت از میراث گذشتگان و معرفی صحیح آن به نسل‌های آینده، از اولویت‌های مدیریت استان است و در این راستا هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های متولی میراث فرهنگی انجام خواهد شد.

وی در ادامه با تاکید بر اهمیت ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در محدوده تپه حسنلو، خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی مناسب در حوزه‌هایی همچون راه دسترسی، خدمات رفاهی و اطلاع‌رسانی گردشگری، می‌توان تپه حسنلو را به یکی از مقاصد شاخص گردشگری آذربایجان‌غربی تبدیل کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی در پایان توسعه گردشگری را عامل مهمی در رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و معرفی هویت فرهنگی استان دانسته و افزود: با نگاه علمی و بهره‌گیری از توان دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، زمینه برای مطالعات گسترده‌تر و معرفی این اثر ارزشمند به جامعه جهانی فراهم خواهد شد.

تپه تاریخی حسنلو در ۹ کیلومتری شهر نقده واقع شده و با قدمتی چند هزار ساله، از مهم‌ترین محوطه‌های باستانی شمال‌غرب کشور به‌شمار می‌رود و کشف آثار ارزشمندی همچون "جام طلای حسنلو" در این محوطه، آن را به اثری جهانی و نمادی از تاریخ و تمدن کهن منطقه تبدیل کرده است.