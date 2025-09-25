فرمانده سپاه حضرت ابالفضل لرستان گفت: آبرسانی به ۱۰۰ روستای استان انجام شده که از این تعداد طرح ۷۲ روستای شهرستان الیگودرز به بهره‌برداری رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سردار نعمت‌اله باقری امروز سوم مهرماه در آیین افتتاح طرح آبرسانی به ۷۲ روستای شهرستان الیگودرز با حضور عباس علی آبادی وزیر نیرو گفت: با بهره برداری از این طرح، حدود ۱۵ هزار نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره‌مند می‌شوند.

وی با اشاره به طرح ملی آبرسانی از طریق قرارگاه امام حسن مجتبی افزود: بر اساس قرارداد اول، آبرسانی به ۱۲۰ روستا در دستور کار قرار گرفت که تاکنون آبرسانی به ۱۰۰ روستا به اتمام رسیده است.

فرمانده سپاه استان ادامه داد: این طرح شامل ۲۳ مجتمع آبرسانی در ۱۰ شهرستان بود که یکی از بزرگ‌ترین مجتمع‌ها امروز به بهره‌برداری رسید و قرار است ۱۲۵ روستا را پوشش دهد.

سردار باقری، حجم شبکه آبرسانی در قرارداد اول را ۵۳۹ کیلومتر اعلام کرد و گفت: از این میزان ۳۷۰ کیلومتر اجرا شده و ۱۶۵ کیلومتر باقی‌مانده که بخشی در دست اقدام و بخشی در قرارداد دوم پیش‌بینی شده است.

وی بیان کرد: همچنین از مجموع ۶۳ مخزن آب با ظرفیت ذخیره ۱۷ هزار و ۱۷۰ متر مکعب، ۲۸ مخزن ساخته شده و ۳۵ مخزن دیگر در دست اجرا بوده یا در قرارداد دوم لحاظ شده است.

به گفته فرمانده سپاه لرستان، در قرارداد اول با اعتبار ۴۸۲ میلیارد تومان، ۱۴ حلقه چاه، ۲۳ ایستگاه پمپاژ و ۶ طرح نیرورسانی پیش‌بینی شد که به ترتیب ۱۰۰ درصد حفر چاه‌ها، ۱۱ ایستگاه پمپاژ و هر ۶ طرح نیرورسانی تکمیل شد.

سردار باقری ادامه داد: قرارداد دوم از خرداد امسال به مدت زمان ۳۶ ماه آغاز شده و شامل اجرای ۵۹۰ کیلومتر شبکه لوله‌گذاری است که تاکنون ۷۰ کیلومتر آن معادل ۱۱ درصد اجرا شده است.

وی اظهار کرد: در این قرارداد به ارزش ۹۸۲ میلیارد تومان احداث ۹۹ مخزن پیش‌بینی شده که پنج مخزن تکمیل شده و ۹۴ مخزن در حال ساخت است. همچنین ۶۶ ایستگاه پمپاژ در برنامه قرار دارد که تاکنون ۱۲ ایستگاه احداث شده و ۱۲۲ روستا را پوشش خواهد داد.

به گفته فرمانده سپاه لرستان، اجرای این طرح‌ها با همکاری آبفای استان، آبرسانی به بیش از دو هزار و ۴۰۰ روستای کشور و همه روستا‌های لرستان تا پایان قرارداد دوم محقق خواهد شد.